نائبة الرئيس الأمريكي تزور الفلبين وتؤكد على سيادة القانون

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور جزيرة فلبينية بالقرب من مياه تطالب بها الصين، في استعراض لدعم حليفة الولايات المتحدة.

وستسافر هاريس إلى إقليم بالاوان بالجزيرة الواقعة في غرب البلاد في إطار رحلة تشمل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك.

وفي بالاوان، ستلتقي هاريس صيادين محليين وقادة المجتمع وخفر السواحل الفلبيني.

وتقع بالاوان بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وتطالب الصين بالجزر لنفسها، لكن أجزاء منها تطالب بها أيضا بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

وقال مسؤول أمريكي في إفادة عن الزيارة: "هذه زيارة تاريخية أخرى، حيث إن نائبة الرئيس هي أعلى مسؤول أمريكي على الإطلاق يزور بالاوان".

وأضاف المسؤول: "هذا يدل على التزام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن وهاريس بالوقوف إلى جانب حليفتها الفلبين في دعم النظام البحري الدولي القائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي".

وستجتمع هاريس أيضا مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ونائبة الرئيس سارة دوتيرتي كاربيو في مانيلا في 21 نوفمبر لمناقشة قضايا مختلفة، بما في ذلك تعزيز التحالف الأمني والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.