الناتو: لا توجد دلائل على أن الهجوم على بولندا متعمد

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء: "ننتظر معرفة نتائج التحقيق بشأن صاروخ بولندا" مشيرا إلى أنه لا توجد دلائل على أن الهجوم متعمد.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي: "من المحتمل أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا قد صدر من الدفاعات الجوية الأوكرانية"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأكد ستولتنبرج، على استمرار دعم حلف "الناتو" لأوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل شخصين بعد أن أصابت "صواريخ روسية" قرية برزيودوف البولندية القريبة من حدود أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا.

كما نقلت "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله إن شخصين قتلا من جراء سقوط "صواريخ روسية" في بولندا.