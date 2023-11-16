هنية: أبطال المقاومة يسطرون صفحات مجد عز نظيرها ويوجهون ضرباتهم الموجعة للعدو

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: «لليوم 41 يواصل الشعب الفلسطيني المجاهد وقاطعنا الصابر والمرابط، خوض معركة الشرف والعزة والكرامة في مواجهة واحد من أكثر جيوش العالم إرهابا معززا بدعم عسكري أمريكي غير محدود».

وأضاف في كلمة متلفزة نقلتها قناة «الجزيرة»، منذ قليل، أنه على الرغم من كل هذا إلا أن المقاومة تسطر على أرض غزة صفحات مجد عز نظيرها، في الشجاعة والبطولة والإقدام ويوجهون ضرباتهم الموجعة لجيش العدو، ولآلياتها التي ظن أنها مناعته من ضربات أبطال المقاومة وخسرت حساباتهم وسقطت رهاناتهم.

وتابع: «رجال المقاومة الميامين هم جند الله يحقق بهم إرادته ويقطع بهم دابر أعدائه، إذا خرجوا فمخرج صدق وإذا دخلوا فمدخل صدق، جعل الله لهم سلطانا مبينا وآتهم بأسا شديدا هم قدر الله النافذ الذين سيحقق على أيديهم وعده»، مضيفا: «شعبنا الفلسطيني الصامد، أمتنا العظيمة أحرار العالم إن ما يسطره شعبنا في قطاع غزة من صبر وإيمان وثبات وكبرياء، هز الدنيا بأسرها، وأدى إلى صحوة عالمية غير مسبوقة».

وذكر أنه على الرغم من عظم الثمن الذي قدمه الشعب الفلسطيني، من النساء والأطفال والشيوخ والمقدرات والممتلكات، لكنه سجل انتصارا لا يقل بل هو امتداد لطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المجيد.