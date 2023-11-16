موسكو: مقاتلات روسية تسقط ميج 29 أوكرانية قرب كراسنو أرميسك في اتجاه دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلات تابعة للقوات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميج 29" قرب منطقة كراسنو أرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع قولها في بيان إنه "تم تدمير 26 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق كريمينايا بجمهورية لوجانسك الشعبية، ونوفواندريفكا، وليبوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميرنوي، ورومانوفسكوي، وبافلوفكا في مقاطعة زابوريجيا."

وأشار البيان إلى أنه في المجمل ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: "536 طائرة، 254 مروحية، 8960 طائرة مسيرة، 441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 13426 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و 1184 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، و7121 مدفعا ميدانيا ومدافع هاون، وأيضا 15312 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 يونيو الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوريجيا وأرتيوموفسك، حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.