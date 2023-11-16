 وصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل للعلاج في مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل للعلاج في مصر


نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 11:55 ص | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 11:55 ص

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل؛ الذي يواجه خطر الموت إلى معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية كافة له، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي ذات السياق أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس السيسي، وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطيني، ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: «بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل».


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