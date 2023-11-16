الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات الاحتلال تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني واشتباكات عنيفة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني، لافتة إلى وجود اشتباكات عنيفة هناك.



وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن طواقم الإسعاف تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى.



وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية، أعلنت مساء الخميس، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.



وقالت عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في قطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كل مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية».



ويأتي هذا الانقطاع في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها الدموي على قطاع غزة منذ 41 يومًا، ما أدى إلى وقوع أكثر من 11660 شهيدًا وقرابة 30 ألف جريح، و1.5 مليون نازح.