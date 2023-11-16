سمير غطاس: هناك مخطط لنقل المعركة بجنوب غزة لدفع السكان إلى الحدود المصرية

قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن الموقف الأمريكي تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تغير نسبيا رغم الدعم العسكري غير المحدود لتل أبيب.



وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن صورة أمريكا اهتزت مع الضغوط الشعبية في العالم لا سيما واشنطن بسبب دعمها لإسرائيل، منوها بأن واشنطن زودت تل أبيب أمس، بأحدث القنابل الذكية لاستخدامها في الحرب على أهالي قطاع غزة.



وأرجع السبب وراء الدعم الأمريكي اللا محدود لإسرائيل، إلى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الذي أقام الدولة الأمريكية على إفراغ السكان الأصليين «الهنود الحمر» من أراضيهم، وهو ما تسير على نهجه اليوم إسرائيل في تنفيذ مشروع استيطاني إجلائي لقطاع غزة لاستعمارها، موضحا مشروع إخلاء وتهجير سكان قطاع غزة قديم، يهدف لتوسيع القطاع على حساب سيناء.



وحذر من مساعي الاحتلال لنقل المعركة إلى لجنوب غزة، حيث يوجد أكثر من مليون ونصف مليون مواطن؛ لدفعهم نحو الحدود المصرية وسيناء؛ لتكون مصر أمام خيارين إما السماح بدخول الفلسطينيين والرضا بالأمر الواقع أو تركهم للموت، ومن ثم دائما ما تؤكد مصر رفضها لأي إجلاء أو تهجير لأهالي غزة.



وأشار إلى أن غزة أصبحت مكانا غير قابل للحياة بعد إزالة مربعات سكنية بالكامل، في ضوء قطع الاحتلال المياه، وقصفه معبر رفح من الجانب الفلسطيني 4 مرات.