جنايات بنها: الإعدام لمتهم قتل والدته في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لسائق لاتهامه بإنهاء حياة والدته خنقا؛ بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما أسندته النيابة العامة له من اتهام.



وعقدت المحكمة برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدي، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13025 لسنة 2024 جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم 1770 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم في يوم 5 / 8 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل المجني عليها والدته فاطمة محمود سيد معاذ، عمدا مع سبق الإصرار.



وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها عقد العزم وبيت النية على قتلها ونفاذًا لذلك توجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمسكنها واستدرجها حيلة لمخزن كائن به، عندما حانت الفرصة وظفر بها أطبق بكلتا يديه على عنقها كاتما أنفاسها فخارت قواها وسقطت أرضا، فجثم فوق جسدها ماضيا في إنهاء ما انعقدت عليه عزائمه – بنية إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ثم أوراها الثرى في حفرة أعدها سترا لجريمته على النحو المبين – بالتحقيقات.



وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة سابقا - وضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية حاليا، أن تحرياته دلته إلى أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليها عقد الأخير العزم وبيت النية على قتلها.