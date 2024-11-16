جيش الاحتلال: إطلاق نحو 35 صاروخا باتجاه الجليل وخليج حيفا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 35 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا.



من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم ويرؤون وبلدات عدة بالجليل الأعلى.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني إنهم قصفوا بصلية صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي بثكنة يعرا، معلنا استهداف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة برشقة صاروخية.

وكما اعلن حزب الله قصف قاعدة ستيلا ماريس البحرية في شمال غربي حيفا برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حريق في مبنى إثر سقوط صاروخ في مستوطنة يعرا بالجليل الغربي.

من جهتها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة نحو 30 صاروخا باتجاه مناطق في الجليل.