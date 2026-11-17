أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم رصد أي نوع من حشرات البق في المدارس التي شملتها أعمال المعاينة، وذلك عقب الشكاوى المتداولة بشأن ظهور الحشرة في عدد من المدارس، مطمئنًا أولياء الأمور بأن المدارس آمنة، ولا توجد أي مؤشرات على انتشار وبائي أو حالات مرضية بصورة منتشرة.

وقال عبد الغفار، في تصريحات لبرنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، على قناة «النهار»، اليوم الاثنين، إن الوزارة تتعامل مع أي شكاوى تتعلق بالصحة العامة بمنتهى الجدية، خاصة عندما تكون مرتبطة بالأطفال وفي سن تلاميذ المدارس.

وأضاف أن فرق الطب الوقائي عاينت عددًا من المدارس محل الشكاوى، ولم ترصد أي نوع من حشرات البق فيها.

وأوضح أن بعض المدارس احتاجت إلى استخدام المطهرات واتباع أساليب مكافحة العدوى، نتيجة وجود حشرات أخرى تستلزم أعمال التطهير، مؤكدًا أن الفرق المختصة تعاملت معها واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قال إن الوزارة تعاملت مع شكاوى رصد ظهور حشرة البق في عدد من المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطهير 10 مدارس بالقاهرة بعد تلقي شكاوى بشأنها.



