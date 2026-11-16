الصرف الصحي بالإسكندرية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة نوة المكنسة

عقد المهندس أحمد عاطف الفرجاني، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات بالشركة، لمتابعة الاستعدادات والإجراءات التنفيذية لمواجهة تداعيات نوة المكنسة، والتأكد من جاهزية منظومة الصرف الصحي لاستقبال الأمطار، وذلك في إطار خطة الشركة للاستعداد لموسم الشتاء والتعامل مع التقلبات الجوية.

وتناول الاجتماع، وفقًا لبيان اليوم، مراجعة خطط الطوارئ والاستعدادات الخاصة بكل قطاع، والوقوف على جاهزية محطات الرفع والمعالجة وشبكات الصرف الصحي، فضلًا عن التأكد من كفاءة معدات وسيارات الطوارئ، ومراجعة خطط انتشار فرق العمل بالمناطق المختلفة، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو بلاغات طارئة.

وأكد الفرجاني ضرورة رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع مواقع الشركة، وتعزيز التنسيق المستمر بين القطاعات والإدارات المعنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتأكد من كفاءة المعدات وجاهزية فرق التدخل السريع، وسرعة الاستجابة لأي مستجدات قد تشهدها المحافظة خلال النوة.

وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف المتابعة قبل النوة وأثناءها، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يسهم في الحد من الآثار المترتبة على سقوط الأمطار، والحفاظ على انتظام الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

ويأتي الاجتماع في إطار خطة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لرفع كفاءة منظومة الطوارئ وتعزيز جاهزية مختلف قطاعاتها لمواجهة موسم الشتاء والنوات، وضمان استمرارية تقديم خدمات الصرف الصحي بكفاءة، والحفاظ على سلامة المواطنين.