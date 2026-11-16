محافظ أسيوط يعلن ختام برنامج تدريبي لتطوير الثروة الحيوانية بالتعاون مع الفاو

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في البرامج التدريبية والتطبيقية التي تستهدف تطوير قطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته، من خلال نقل الخبرات وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية والبيطرية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لمشروع "التصدي لتغيرات المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية (TACLIM)"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 46 متدربًا من مربي ماشية اللبن وأصحاب مراكز تجميع الألبان والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، في إطار جهود تطوير منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

وأضاف أن البرنامج شهد مشاركة نخبة من ممثلي منظمة "الفاو" والجهات البحثية والبيطرية والزراعية، من بينهم الدكتور جمال سيد، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة رشا أحمد، ممثلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمهندس رفعت رزق، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، والدكتور حسانين سعد والدكتورة إيمان متولي محمد من منظمة "الفاو"، والدكتور أحمد عبد الحفيظ والدكتور أحمد عوض من معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والمهندس وائل سليمان، ممثل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى جانب مسؤولي الإنتاج الحيواني بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج لم يقتصر على الجوانب النظرية، بل تضمن تطبيقات عملية بمزرعة قرية الحمام للإنتاج الحيواني بمركز أبنوب، حيث شملت التدريبات المعاينة الحقلية والتطبيق العملي لقواعد رعاية الحيوانات وتجهيزها لعملية الحليب، والتأكد من توافر اشتراطات النظافة والسلامة بالمزارع ومراكز تجميع الألبان.

وكشف عن تدريب المربين والفنيين على الفحص الحقلي للضرع والكشف المبكر عن حالات التهاب الضرع تحت الإكلينيكي، وتصحيح الممارسات غير السليمة أثناء الحليب والرعاية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المربين وسبل التعامل معها.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، لتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية والإرشادية التي تستهدف تأهيل المربين والعاملين بالقطاع، وتعميم الممارسات الحديثة، وتحسين جودة الألبان والإنتاج