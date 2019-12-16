مصادر: زيادة أسعار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 1 يناير 2021 لـ25 يورو

حقق ممثلو الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تقدما في مفاوضات الوساطة المعقدة بشأن حزمة المناخ الخاصة بالحكومة الألمانية، بحسب مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضحت المصادر أنه من المقرر زيادة أسعار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 1 يناير عام 2021 من 10 يورو حاليا إلى 25 يورو، موضحة أنه تم بذلك تمهيد الطريق أيضا لخفض ضريبة القيمة المضافة لدى السكك الحديدية بحلول 1 يناير عام 2020.

ومن الممكن بذلك حاليا أن يتم المصادقة على حزمة المناخ برمتها يوم الجمعة القادم -كما هو مخطط- من قبل مجلس الولايات "بوندسرات".

ومن المقرر استخدام إجمالي الإيرادات من زيادة سعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في خفض ضريبة توليد التيار الكهربائي من الطاقات المتجددة، ومن ثم إعادتها للمواطنين، بحسب معلومات (د.ب.أ).

فضلا عن ذلك توصلت جولة المفاوضات بين الحكومة والولايات إلى اتفاق على الجدول المالي للحكومة والولايات، من المقرر بموجبه أن تحصل الولايات على إجمالي 1.5 مليار يورو كموازنة للفترة الزمنية بين 2021 و2024، وبذلك يتم تحقيق توزيع عادل للإيرادات بين الحكومة والولايات، وفقا لما ذكرته دوائر حكومية لـ(د.ب.أ).