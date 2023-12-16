الحوثيون في اليمن يهددون بمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل

هددت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم السبت، بمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل؛ ما لم يتوقف العدوان على غزة.

وأكد محمد القادري، قائد لواء الدفاع الساحلي في القوات المسلحة (تابعة للحوثيين) "استمرار استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل".

وقال القادري، في تصريح أورده موقع وزارة الدفاع الخاضع لسيطرة الجماعة "26 سبتمر": "إن التعامل مع هذه السفن يهدف لردعها عن المرور باتجاه الموانئ الإسرائيلية، وأن التعامل خلال العمليات الماضية كان بهدف الردع وليس الإغراق، وأن لدى القوات اليمنية أسلحة قادرة على الإغراق أيضا".

وأوضح أن "عملية الاستهداف التي طالت سفينة (إم إس سي ألانيا) تمت غرب جزيرة حنيش، وأن جميع السفن المتجهة إلى كيان العدو الإسرائيلي التي تم استهدافها لم تستجب للنداءات".

ولفت القادري إلى أن "هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على العدو الإسرائيلي إذا لم يستجب لوقف العدوان على قطاع غزة"، قائلا "إن التهديدات الأمريكية لن تخيفنا، وأننا جاهزون لصد أي عدوان على اليمن".

وأضاف أن قواتهم "تراقب التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وأن قواتهم لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك الذاهبة باتجاه موانئها".

يأتي هذا رغم استمرار التحذيرات الدولية من عواقب تواصل الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

سبق وأن توعدت جماعة الحوثي مرات عديدة، باستهداف أي سفينة تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية، فضلاً عن استهداف أي سفينة متجهة إلى إسرائيل أياً تكن ملكيتها، وذلك على خلفية ما تصفها بـ"العدوان الإسرائيلي على غزة".