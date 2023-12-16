سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في تونس، اليوم السبت، في انهيار جزء من سور يحيط بمدينة القيروان التاريخية بوسط تونس.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة، لوسائل الإعلام المحلية، إن الضحايا الثلاثة هم عمال كانوا يعملون في ترميم السور الذي انهار اليوم وتسبب أيضا في جرح شخصين آخرين.

ويبلغ ارتفاع السور المنهار في المدينة العتيقة ستة أمتار فيما يبلغ طوله 30 مترا.

وقال تريعة إن عمليات بحث تحت الأنقاض لا تزال جارية للتأكد مما إذا كان هناك ضحايا آخرين محتملين.

والقيروان هي أول مدينة شيدها المسلمون في تونس ومنطقة المغرب العربي في القرن السابع الميلادي.

ويقول الخبراء في الجهة إن مبان كثيرة في الجزء القديم من المدينة تواجه خطر الانهيار وتحتاج إلى إعادة ترميم.