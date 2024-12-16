قائد عسكري يمني: الجيش جاهز لمعركة فاصلة لاستعادة البلد من الحوثيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال قائد عسكري يمني بارز، اليوم الأحد، إن قوات الجيش جاهزة لخوض معركة فاصلة لاستعادة البلد من سيطرة جماعة الحوثي، تزامنا مع تطورات المنطقة.

صرح بذلك رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسيه، خلال تفقده أفراد الجيش في جبهات شرق محافظة الجوف، بحسب موقع (سبتمبر نت) الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية.

وشدد بن راسيه"على جاهزية القوات المسلحة العالية لخوض معركة فاصلة لاستعادة كافة المناطق اليمنية من قبضة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، بالتزامن مع التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في إطار مواجهة أذرع إيران ومليشياتها في الدول العربية" في إشارة إلى تطورات أحداث سوريا وسقوط نظام الأسد.

وأكد بن راسيه" استعداد قوات المنطقة العسكرية السادسة الكامل لأي تطورات عسكرية من شأنها استعادة محافظة الجوف وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية"، وفق المصدر.

كما شدد القائد العسكري "على رفع الجاهزية واليقظة العالية والمزيد من الإعداد والترتيب على كافة المستويات لتنفيذ المهام الموكلة إلى المنطقة بكفاءة عالية".

وتنتشر المنطقة العسكرية السادسة في محافظات الجوف وعمران ومحافظة صعدة شمالي اليمن، وتتكون من 16 قوة قتالية.

وتأتي تصريحات المسؤول العسكري اليمني تزامنا مع مطالبات شعبية وسياسية للحكومة الشرعية بالعمل على استكمال تحرير البلد من الحوثيين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ويشهد اليمن صراعا مستمرا بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو عشر سنوات، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلد الذي بات يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.