تهديد حوثي للمصالح الأمريكية في حالة تصعيد واشنطن ضدها

حذرت جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم، أمريكا، من أنها ستستهدف مصالحها في المنطقة وفي أي مكان آخر، حال تصعيدها عسكرياً ضد الجماعة.

وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في جماعة الحوثيين، حسين العزي، عبر منصة "إكس"، معلقاً على غارات أمريكية بريطانية على الجماعة: "أتوقع أي تصعيد أمريكي مرتقب يطال المدن والمدنيين أو يستهدف حياة أي يمني أو يمنية بشكل عام، سيمنح صنعاء الحق الكامل في استهداف مصالح أمريكا (أينما وجدت) وعلى واشنطن تحمل المسئولية عن كل ذلك".

وأضاف: "صنعاء لا تبدأ لكنها سترد وهي باستمرار جاهزة لمواجهة التصعيد بالتصعيد"، مؤكداً أن إيقاف هجماتها البحرية مرهون بوقف إسرائيل عملياتها في غزة، قائلاً: "سلام البحر بسلام غزة".

كانت مقاتلات أمريكية وبريطانية، شنت مساء أمس غارةً جوية على منطقة بحيص في مديرية مِّيدي شمال غربي اليمن، سبقتها غارة جوية مماثلة استهدفت موقعاً للجماعة في جنوب مدينة الحديدة غرب اليمن- حسب وكالة سبوتنك الروسية.

ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، أن قواته نفذت، خلال الأسبوع الماضي، عمليات بـ 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً ومُسيرة، استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان في إسرائيل و5 سفن أمريكية في خليج عدن، منها مدمرتان، ليرتفع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، منذ بدء الجماعة هجماتها في نوفمبر العام الماضي، إلى 211 سفينة.