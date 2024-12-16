باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع مدرب يد الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، تعاقده مع الدنماركي ستيفان ماديسن، المدير الفني الحالي لفريق اليد رجال بالنادي الأهلي.

وأكد باريس سان جيرمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تعاقده مع ماديسن سيكون بداية من يوليو المقبل وحتى صيف 2027.

ونجح ماديسن في قيادة يد الأهلي للتتويج ببرونزية بطولة العالم للأندية الماضية بعد فوز تاريخي على برشلونة الإسباني كما فاز مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالمغرب.

وكان الأهلي قد تعاقد مع «ماديسن» كتعويض للإسباني ديفيد ديفيز والذي رحل لتدريب دينامو بوخاريست الروماني.