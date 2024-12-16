قال الإعلامي أحمد موسى، إن العاصمة الإدارية الجديدة تضم الآن نحو 400 شركة عالمية، معقبًا: «الأرض دي كانت ببلاش لحد 2017».

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد باستمرار مشروعات جديدة، ومنها مشروع المونوريل الذي قارب على الانتهاء والتشغيل للمواطنين.

وأشار إلى أن متر الأرض في العاصمة الإدارية يتراوح حاليًا ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية حققت أرباح هائلة.

ولفت إلى أن الشركة لديها سيولة مالية كبيرة حاليًا في البنوك تقدر بأكثر من 70 مليار جنيه من المشروعات التي تنفذها هناك.

وتابع: «قدمت عددًا من الحلقات من العاصمة الإدارية الجديدة منذ أن كانت رمال إلى أن صعدت بالبرج الأيقوني، الذي يعتبر الأعلى في أفريقيا، بالإضافى إلى عدد من المشروعات المختلفة التي تم تخطيطها بأحدث أساليب بناء مدن الجيل الرابع».

ولفت موسى، إلى أن الحكومة نفذت العديد من أعمال التطوير في المدن والمحافظات من أجل مستقبل أفضل، والعاصمة الإدارية الجديدة خير دليل على ذلك.