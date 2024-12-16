 الاتحاد الأوروبي: لا مكان للتطرف وإيران وروسيا في مستقبل سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: لا مكان للتطرف وإيران وروسيا في مستقبل سوريا

وكالات
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 7:03 م | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 7:03 م

قالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن التطرف وروسيا وإيران يجب ألا يكون لهم مكان في مستقبل سوريا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين بعد اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت كالاس: «شدد كثير من وزراء الخارجية على أن القضاء على النفوذ الروسي (في سوريا) يجب أن يكون شرطا على الإدارة الجديدة».

وسبق أن أفاد أربعة مسئولين سوريين يوم السبت، بأن موسكو لن تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

يأتي ذلك على الرغم من سحب روسيا جيشها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين على الساحل السوري.


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