 إيميرس فاي أفضل مدرب في إفريقيا 2024 - بوابة الشروق
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إيميرس فاي أفضل مدرب في إفريقيا 2024

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 9:36 م | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 9:36 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أفضل مدرب في القارة السمراء 2024 في حفل توزيع جوائز «الكاف» الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية.

واقتنص إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء 2024 بعد تتويجه بكأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وتغلب فاي على الثنائي سيباستيان ديسابر، مدرب منتخب الكونغو ، وهوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا.

وشهد حفل كاف لتوزيع الجوائز حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وباتريس موتسيبي، رئيس «كاف» وفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، كما تواجد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة الجديد، وأشرف صبحي، وزير الرياضة.


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