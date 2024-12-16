هولندا تضع شروطها لدعم دمشق

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، أن إغلاق قواعد روسيا في سوريا سيكون ضمن الشروط الأوروبية لدعم دمشق.

وأشار فيلدكامب، في تصريح، نقلته فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، إلى أن «رفع العقوبات عن سوريا سيكون مرتبطا بإطلاق مسار سياسي وضمان حقوق الأقليات»، ذاكرا أنه «من السابق لأوانه رفع هيئة تحرير الشام من قوائم العقوبات الأوروبية».

وفي وقت سابق، قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن مبعوث الكتلة إلى سوريا سيزور دمشق للتحدث مع القيادة الجديدة للبلاد، فيما تكثف القوى الغربية انخراطها بعد إطاحة بشار الأسد.

وأضافت كالاس في مؤتمر صحفي قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «سيذهب ممثّلنا في سوريا إلى دمشق اليوم».

وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في بروكسل «طريقة التعامل مع القيادة الجديدة في سوريا وإلى أي مستوى ستصل علاقتنا معها».

وعقب سقوط بشار الأسد، أعربت الجهات الدولية الفاعلة عن تفاؤل حذر، مع تعهد الإدارة الجديدة في سوريا حماية الأقليات، وتشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف.

وفي السياق الاقتصادي، تحسّن سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، وفق ما أفاد صرافون وتجار لوكالة «فرانس برس» الإثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية الى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق