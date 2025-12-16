الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في ألمانيا لا تزال ثابتة عند 16%

لا تزال النساء في ألمانيا يتقاضين أجورا أقل بكثير من الرجال خلال العام الجاري.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء أن متوسط أجر الساعة للنساء بلغ 81ر22 يورو، أي أقل بمقدار 24ر4 يورو مقارنة بالرجال، ما يعني أن الفارق في الأجور لا يزال ثابتا عند 16%.

وكان هذا المعدل - المعروف أيضا باسم "فجوة الأجور بين الجنسين" - قد تراجع في عام 2024 بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2023، بينما بلغ في عام 2006 نحو 23%.

ويُعزى نحو ثلثي الفجوة (60%) إلى ارتفاع نسبة العمل بدوام جزئي بين النساء وانخفاض الأجور في المهن التي يغلب عليها الطابع النسائي، بحسب المكتب. وتبقى فجوة معدلة تبلغ 71ر1 يورو أو نحو 6% من الأجر الإجمالي في الساعة بلا تفسير واضح، وهو معدل لم يتغير أيضا في عام 2025.

وحتى عند تساوي طبيعة العمل والمؤهلات والسيرة المهنية، تكسب النساء أقل بـ6% من الرجال، الذين يصل أجرهم إلى 05ر27 يورو في الساعة.

ويرى المكتب أن لانقطاعات العمل، مثل فترات الحمل أو رعاية الأطفال أو الأقارب، دور في ذلك، رغم عدم توثيقها بشكل دقيق، ما قد يفسر جزءا إضافيا من الفارق. ويشير المكتب إلى أن نسبة 6% تمثل الحد الأعلى لاحتمال وجود تمييز في الأجور من جانب أصحاب العمل.

وتقل الفجوة غير المعدلة في شرق ألمانيا بشكل واضح لتبلغ 5%، مقابل 17% في الغرب. واستُبعدت من جميع الحسابات، وفقا لمعايير الإحصاء الأوروبية، قطاعات "الزراعة والغابات وصيد الأسماك" و"الإدارة العامة والدفاع والتأمينات الاجتماعية".

وفي القطاع العام تحديدا، تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين 4% فقط، ولو أُدرج هذا القطاع في الحسابات لانخفضت الفجوة غير المعدلة على مستوى البلاد إلى 15%.