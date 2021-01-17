الأزمة النيابية بالعراق توصي بإغلاق الحدود لمدة 14 يوما

أوصت خلية الأزمة النيابية بالعراق بإغلاق الحدود مع الدول المجاورة لمدة 14 يوما.

وقال مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، إن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق جيد جدا، إذ أن عدد الإصابات والوفيات في تراجع مستمر، وهذا ما يعطي مؤشرا جيدا".

وأضاف أن "إجراءات الحكومة المتمثلة بوزارة الصحة باتجاه منع دخول السلالة الجديدة إلى العراق، جيدة جدا وكانت مبكرة، إلا أن بعض الحدود ما زالت مفتوحة"، داعيا الحكومة إلى "إغلاق الحدود مع الدول المجاورة لا سيما إيران وسوريا وتركيا لـ14 يوما لمنع دخول السلالة الجديدة لكورونا".

وسجل العراق إجمالا أكثر من 607 آلاف إصابة بكورونا ونحو 13 ألف حالة وفاة.