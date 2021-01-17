 المغرب يسجل 806 إصابات و31 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 806 إصابات و31 وفاة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الأحد 17 يناير 2021 - 9:33 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2021 - 9:33 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 459 ألفًا و671 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأحد، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 31 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7942.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 988 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 434 ألفًا و925.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 1.9 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 93 مليون إصابة.


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