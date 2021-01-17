5 خضروات موسمية يجب تناولها في الشتاء لفقدان الوزن وتعزيز المناعة

يجلب الشتاء مجموعة كبيرة من الخضروات والأطعمة ذات القيمة الغذائية، حيث يمكن لهذه الخضروات أن تساعد علي الدفء زيادة المناعة وحتى المساعدة على التخلص من الكيلوجرامات من خلال زيادة التمثيل الغذائي، لذلك نشر موقع "بايو إنفورماتكس" مجموعة من الخضروات الشتوية التي يجب تناولها في هذا الوقت من العام.

* الجزر

يعتبر الجزر واحد من أكثر الخضروات الشتوية الصحية، وذلك لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يساعد علي الشعور بالشبع لفترة أطول، ويمكن أيضا أن يساهم تضمين الجزر في النظام الغذائي في تحسين الرؤية وإبطاء عملية الشيخوخة والوقاية من أمراض القلب وصحة الجلد والشعر والأظافر.

*السبانخ

تحتوي الخضار الورقية الخضراء على الحديد والزنك والمغنيسيوم وفيتامين ك وفيتامين أ، لذلك يمكن أن يساعد تناول السبانخ يوميًا في الشتاء علي تقوية المناعة وبناء العضلات والحفاظ على النشاط وفقدان الوزن، وذلك لأنه منخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على دهون وغني بالألياف.

* البنجر

تشير الدراسات إلى أن تناول البنجر بعد جلسة التمرين يمكن أن يساعد في التعافي السريع للعضلات، وذلك لأنه غني بفيتامينات أ ، ب ، ج ، بالإضافة إلى البوتاسيوم والحديد والفولات، حيث يعتبر مزيل رائع للسموم، ويساعد على إدارة مستوى السكر في الدم، ويقلل من مخاطر السمنة وأمراض القلب، ويزيد من عدد خلايا الدم البيضاء، مما يساعد على محاربة مسببات الأمراض المسببة للأمراض.

*البطاطا

تعد البطاطا مصدرًا جيدًا للبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 6، بالإضافة إلي أنها تحتوي مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وحمض الكلوروجينيك، لذلك يمكن أن تقلل من مستوى هرمونات الجوع وتعزيز الشبع وتبطئ عملية الهضم وتحسن مستوى السكر في الدم.

* اللفت

ينتمي اللفت إلى الفصيلة الصليبية، والتي تحتوي على بعض العناصر الغذائية الصحية للغاية، حيث يمتلئ المصابيح بفيتامينات C و K ، وحمض الفوليك ، والبوتاسيوم ، والألياف ، والكالسيوم ، والجلوكوسينولات المضادة للسرطان، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول والحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.