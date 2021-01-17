ليستر يصعد للمركز الثاني مؤقتا بالبريميرليج بعد الفوز على ساوثهامبتون

حقق فريق ليستر سيتي فوزا هاما على حساب ساوثهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

وسجل جيمس ماديسون، الهدف الأول لصالح ليستر سيتي عند الدقيقة 37، وأضاف هارفي بارنس الهدف الثاني عند الدقيقة 92 من زمن اللقاء.

وارتقى ليستر سيتي للمركز الثاني بعد هذا الفوز ليصبح في رصيده 35 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي سيلاقي مساء الأحد فريق مانشستر يونايتد صاحب الصدارة بـ 36 نقطة، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 29 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.