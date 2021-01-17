قافلة جديدة للمهاجرين تصل إلى جواتيمالا والمكسيك تشدد الرقابة الحدودية

دعت حكومة جواتيمالا يوم السبت سلطات هندوراس إلى الحد من الهجرة الجماعية حيث عبر عدة آلاف من مواطني هندوراس الحدود بهدف الوصول إلى المكسيك ثم الولايات المتحدة.

ودخل أكثر من 9000 مهاجر إلى جواتيمالا عبر معبر إل فلوريدو الحدودي منذ مساء الجمعة، وفقا لقناة "تي في أزتيكا" المكسيكية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية يوم السبت مهاجرين يستحمون في النهر على الجانب الجواتيمالي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت حكومة جواتيمالا في بيان صلاحيات حالة الطوارئ في سبع مقاطعات حدودية، مشيرة إلى جائحة كورونا المستجد، من أجل "احتواء تدفق الهجرة للأفراد الذين ينوون خرق ضوابط الهجرة".

وأضاف البيان أنه "في الساعات القليلة الماضية، انتهكت بعض المجموعات التشريع الحالي وتمكنت من العبور إلى أراضينا منتهكة القانون".

وفي غضون ذلك، كثفت السلطات المكسيكية مراقبتها للحدود مع جواتيمالا في ولاية تشياباس.