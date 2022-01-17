تتواصل اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في نسخته الأولى، حيث يشهد اليوم على 3 مباريات ضمن المجموعة الثانية، تقام مباراتين في الخامسة مساءً، تجمع الأولى بين الجونة والمقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فيما تجمع الثانية بين البنك الأهلي وسموحة على ملعب ستاد بتروسبورت.

ويبحث المقاولون العرب عن فوز جديد عندما يواجه الجونة، بعد فوزه في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي، وذلك في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف الفريق، منذ مباريات الدوري قبل تولي عودة قيادة الفريق بسبب إصابات مختلفة وهم محمود ابوالسعود وكريم مصطفى وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم وجون اوكلى ومحمد مجلي وفادي نجاح بينما عاد الثلاثي لويس إدوارد ومحمد حمدي زكي وعمر بسام للتدريبات.

وطالب محمد عودة، مدرب المقاولون، من لاعبيه بتحقيق الفوز، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية، والعودة بروح قتالية استعدادا لمباريات الدوري.

في المقابل، حرص رضا شحاتة المدير الفني للجونة، على اعداد لاعبيه بشكل جيد من أجل تقديم أداء قوي في كأس الرابطة، بحثا عن العودة لتقديم النتائج الإيجابية في بطولة الدوري من جديد.

كما يبحث سموحة عن مداواة جراح الهزيمة الأولى أمام الإسماعيلي، عندما يحل ضيفًا على البنك الأهلي.

حيث يدخل فريق سموحة المباراة، بحثا عن ضرورة استعادة روح الانتصارات وتخطي مباراة البنك الأهلي بنتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل للمرحلة المقبلة.

في المقابل، طالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي لاعبي الفريق بضرورة تصحيح المسار والفوز على سموحة، وتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون، واستقر خالد جلال، على مشاركة محمد بسيونى لاعب الفريق في التشكيل الأساسى أمام سموحة عقب تعرض أحمد ياسر للإصابة بمزق فى الخلفية.