قال محمد مغربي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام الإسماعيلي في بطولة كأس الرابطة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأوضح أن الجهاز الفني منح اللاعبين الشباب ثقة كبيرة، خاصة بيتسو موسيماني المدير الفني، الذي طالب الجميع بالتحرر من الضغوط واللعب بثقة كبيرة.

وأشار مغربي إلى أن الأهلي قدم مباراة قوية وكان يلعب على الفوز أمام الإسماعيلي، مؤكدًا أن التعادل مثل الخسارة بالنسبة للاعبين، وأن الأداء كان مميزا، وأن اللاعبين أظهروا رغبتهم الحقيقية في تحقيق نتيجة جيدة أمام الإسماعيلي المكتمل الصفوف، لينالوا ثقة الجهاز الفني وإسعاد الجماهير .

هذا وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة، بعد أن كان الأهلي قد تعادل مع الجونة في الجولة الأولى من البطولة.