شولتس في إسبانيا: الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية يزعج حكومتي برلين ومدريد

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس القيادة السياسية في موسكو باتخاذ خطوات واضحة في الصراع الأوكراني من أجل تهدئة الوضع.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قال شولتس في مدريد اليوم الاثنين إن الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية يزعج الحكومتين في برلين ومدريد وهو "خطير جدا جدا".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن الأمر المؤكد هو أن "أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا ستكون له تبعات خطيرة سياسيا واقتصاديا، ومن ثم فإن واجبنا هو فعل كل ما يلزم حتى نتمكن من تجنب مثل هذا التطور الذي سيعاني منه الجميع في نهاية المطاف".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي(ناتو) يتهمون روسيا بحشد قوات على الحدود مع اوكرانيا لغزوها، وهو مانفته موسكو بشدة.

وقالت روسيا إن حشد قواتها على الحدود يأتي ردا على تواجد عسكري للناتو في أوكرانيا .