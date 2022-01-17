 شولتس في إسبانيا: الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية يزعج حكومتي برلين ومدريد - بوابة الشروق
الإثنين 17 يناير 2022 6:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

شولتس في إسبانيا: الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية يزعج حكومتي برلين ومدريد

د ب ا
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 6:46 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 6:46 م

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس القيادة السياسية في موسكو باتخاذ خطوات واضحة في الصراع الأوكراني من أجل تهدئة الوضع.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قال شولتس في مدريد اليوم الاثنين إن الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية يزعج الحكومتين في برلين ومدريد وهو "خطير جدا جدا".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن الأمر المؤكد هو أن "أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا ستكون له تبعات خطيرة سياسيا واقتصاديا، ومن ثم فإن واجبنا هو فعل كل ما يلزم حتى نتمكن من تجنب مثل هذا التطور الذي سيعاني منه الجميع في نهاية المطاف".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي(ناتو) يتهمون روسيا بحشد قوات على الحدود مع اوكرانيا لغزوها، وهو مانفته موسكو بشدة.

وقالت روسيا إن حشد قواتها على الحدود يأتي ردا على تواجد عسكري للناتو في أوكرانيا .

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك