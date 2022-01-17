يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص نحو 1.5 مليار يورو هذا العام من أجل المساعدات الإنسانية.



وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، من المخطط أن تذهب 469 مليون يورو من هذه المخصصات إلى دول أفريقية جنوب الصحراء، كما ستذهب 351 مليون يورو أخرى لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر أيضا تخصيص أموال مساعدات لأفغانستان ومشروعات للسيطرة على الأزمات في أوكرانيا وفي غرب البلقان وفي منطقة القوقاز.



وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المختص بإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، اليوم: "الاحتياجات الإنسانية غير مسبوقة ومتنامية"، مضيفا إلى أن هذا يرجع بشكل أساسي إلى الصراعات، وأيضا بصورة متزايدة إلى تحديات عالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا.



وتأتي الأموال التي يخطط الاتحاد الأوروبي لإنفاقها على المساعدات الإنسانية لهذا العام أعلى قليلا من العام الماضي، والذي قدرت المفوضية الإنفاق فيه بنحو 1.4 مليار يورو.