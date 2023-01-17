واشنطن وسول تجريان مشاورات لترتيب زيارة وزير الدفاع الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم /الثلاثاء/، أن سول وواشنطن تجريان مشاورات؛ لترتيب زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة الكورية الجنوبية (سول).

وأوضحت وزارة الدفاع - في بيان، أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تأتي في محاولة لسعي من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز الردع ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتزايدة.

ومن المرجح أن يجري وزير الدفاع الأمريكي محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونج سوب، وأن يعقد اجتماعا مع الرئيس يون سوك يول.

وقال مراقبون كوريون جنوبيون إن "زيارة أوستن إذا تحققت من المتوقع أن تركز على تعزيز التعاون الأمني الثلاثي لأمريكا مع حليفيها الآسيويين (كوريا الجنوبية واليابان)، وسط تساؤلات حول مسعى طوكيو من أجل تسليح أقوى بدعم من واشنطن".