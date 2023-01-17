شولتز يعتزم تعيين بوريس بيستوريوس وزيرا للدفاع في ألمانيا بعد غد الخميس

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفان هيبيستريت اليوم الثلاثاء، إن المستشار أولاف شولتز، سيعين بعد غد الخميس الاشتراكي الديمقراطي بوريس بيستوريوس (البالغ من العمر 62 عاما ) وزيرًا جديدًا للدفاع في الحكومة الفيدرالية خلفا لوزيرة الدفاع المستقيلة كريستينا لامبرشت.

وأشار المتحدث إلى أن وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى سيحصل على شهادة تعيينه من الرئيس الاتحادي لحقيبة الدفاع، وسيؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الألماني "بوندستاج".

وقال المستشار الألماني اليوم: "يسعدني الفوز بسياسي بارز من بلادنا بمنصب وزير الدفاع في بوريس بيستوريوس.. بيستوريوس هو سياسي ذو خبرة كبيرة تمت تجربته واختباره في الإدارة، وكان يتعامل مع السياسة الأمنية لسنوات، وبكفاءته وإصراره سيكون الشخص المناسب لقيادة البوندسفير خلال نقطة التحول هذه".

يذكر أنه بعد استقالة كريستين لامبرشت من وزارة الدفاع الألمانية، تشاور المستشار شولتزعن كثب مع قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتخذ قرارًا بشأن بيستوريوس كوزير جديد للدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن بيستوريوس شغل منصب رئيس بلدية أوسنابروك لما يقرب من سبع سنوات قبل أن يتم تعيينه وزيراً للداخلية في ولاية سكسونيا السفلى عام 2013.