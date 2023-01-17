محافظ بورسعيد يوجه بالمتابعة الميدانية لمشروعات تطوير الطرق والصرف الصحي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل داخل أحياء محافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذي الحالي في عدد من المشروعات، موجها بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، فضلا عن متابعة مشروعات تطوير الصرف الصحي وتطوير المناطق السكنية، موجها بالتنسيق بين كل الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة المستمرة في كل الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، لافتا إلى أهمية التواجد الميداني في كل الأحياء، والعمل وفق خطة لإنهاء أي مظهر غير لائق ويشوه المظهر الحضاري.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في كل المجالات، موجها رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف الجهود في ملف النظافة.