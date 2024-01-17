أعرب وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن سعادته بالفوز الذي حققه أسود الأطلس على تنزانيا، بثلاثية دون رد، في مستهل مشوار الفريق في كأس أمم أفريقيا 2023.

قال وليد الركراكي في تصريحات عقب المباراة:" لم يكن الأمر سهلا، والرطوبة لا تساعد، هذه مباراتنا الأولى، وكان هناك تخوف نظرا للنتائج المحققة منذ بداية البطولة، لكن اللاعبين يعرفون ما يريدون".

أضاف الركراكي:" دخلنا بشكل جيد في المباراة، نحن نتعلم كيفية تسيير لحظات القوة وأيضا الضعف في هذه البطولة التي لن تكون سهلة، لكن الحمد لله لدينا الثقة ولدينا لاعبين في دكة الاحتياط بإمكانهم مساعدتنا، وأنا كذلك علي أن أعرف كيفية توظيف التغييرات الجيدة".

أوضح الركراكي:" كان هناك بعد التراخي في الشوط الثاني وتركنا الكرة للاعبي تنزانيا وسنعمل على تحسين تلك الأمور في المباريات المقبلة".

أكد الركراكي:" علينا أن نحسن إدارة المباريات المقبلة، حتى لا نعاني من الإجهاد البدني بسبب توالي المباريات في كأس أمم أفريقيا".

أشار الركراكي:" الشيبي شارك في المباراة لأن عطية الله لم يتمكن من خوض المباراة، الزلزولي أيضا شارك، وبوفال كان مريضا وكنا نريد لاعبين جاهزين 100٪".

أتم الركراكي:" المهم هو أن ندخل هذه البطولة ونسعد الشعب المغربي وسنواصل، بثقتنا إن شاء الله".