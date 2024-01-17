7 شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيمين بالضفة الغربية

استُشهد 7 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مخيمي بلاطة وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن طائرة درون قصفت مركبة قرب مفترق بردى بمحاذاة مخيم بلاطة، الأمر الذي أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت المركبة المستهدفة بالجيبات العسكرية، ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منها، وأطلقت النار على طواقم الهلال الأحمر الذين كانوا يتواجدون في المكان.

وتمكنت طواقم الهلال الأحمر، في وقت لاحق، من الوصول إلى المركبة المستهدفة، بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، حيث انتشلت أشلاء أحد الشبان الذين كانوا يتواجدون فيها.

وقال شهود عيان في تلك المنطقة، إن قوات الاحتلال اختطفت جثماني شابين آخرين من المركبة قبل أن تستولي عليها وتنسحب من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت فجرا مخيم بلاطة مدعومة بالجرافات والآليات العسكرية، وداهمت عددا من المنازل، ودمرت شوارع، وسط مواجهات عنيفة.

ودفعت قوات الاحتلال بقوة كبيرة من جيش الاحتلال والتعزيزات العسكرية (أكثر من 30 آلية) من حاجز عورتا وبيت فوريك باتجاه نابلس، قبل أن تحاصر المخيم وتقتحمه وسط تحليق للطيران والدرونز في سماء المدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بدأت عند المدخل الجنوبي للمخيم قبل أن تتوسع في أحياء عدة، أطلقت خلالها الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الصوت والغاز السام، بينما سمع دوي العديد من الانفجارات.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم، النار بشكل عشوائي تزامناً مع الاقتحام الواسع لمخيم بلاطة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر، وشنت حملة مداهمة واسعة وتفتيش للمنازل. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب والحداد في مدينة نابلس.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 4 أشخاص في قصف نفذته طائرة "درون" إسرائيلية على حارة التمام في مخيم طولكرم.