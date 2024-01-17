قطر تنقل أدوية للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة

في أعقاب اتفاق توسطت فيه قطر بين إسرائيل وحركة حماس، سيتلقى الرهائن الإسرائيليون في قطاع غزة أدوية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم جلب إمدادات المساعدات للمدنيين إلى القطاع الساحلي المغلق، حسبما أعلنت وزارة الخارجية القطرية الثلاثاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأدوية التي تم شراؤها في فرنسا ستنقل في البداية إلى مصر على متن طائرتين عسكريتين قطريتين اليوم الأربعاء. ومن هناك سيتم نقلها إلى قطاع غزة.

وذكر مكتب نتنياهو في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا: "يرسل رئيس الوزراء نتنياهو تقديره لجميع أولئك الذين ساعدوا في المسعى".

واختطف نحو 240 شخصا خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي.

وفي الوقت الحالي، لا يزال 136 شخصا محتجزين في القطاع الساحلي، وتعتقد إسرائيل أن حوالي عشرين منهم ليسوا على قيد الحياة الآن. وقتل بعضهم في عمليات قصف إسرائيلية وأطلق جنود إسرائيليون النار على بعضهم أثناء محاولات الإنقاذ.