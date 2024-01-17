ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل حول سبب طلاقها من العوضي

حسمت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل المثار حول أسباب طلاقها من الفنان أحمد العوضي، حيث تكهن بعد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الخيانة الزوجية هي السبب في الطلاق.



وكتبت عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: «أشهد أمام الله إن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز».



وعن سبب الطلاق، قالت ياسمين عبد العزيز: «انفصالنا شيء قدري.. مش بإيدينا».



وأعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن أحمد العوضي أمس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.



وكتبت ياسمين عبدالعزيز، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".



كما كتب العوضي عبر صفحته الرسمية أنه تم الانفصال بينه وبين ياسمين عبدالعزيز.



وانتشر مؤخرا فيديو لعالمة فلك تقول فيه إن عام 2024 سيشهد انفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز







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