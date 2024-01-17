متحدث الحكومة: المواطن سيشعر بفرق كبير بمجرد تفعيل منظومة ضبط الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «الحكومة تعمل على إعداد منظومة رقمية؛ لضبط أسعار السلع في الأسواق»، مشيرًا إلى أنها عملت على قدم وساق خلال الفترة الماضية، لإنشاء تلك المنظومة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن المنظومة ستكون فاعلة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن «المواطنين سيشعرون بفرق كبير بمجرد تفعيلها».



وأوضح أن «المنظومة تستهدف جمع بيانات عدد ضخم من المصانع والمنتجين والموزعين والموردين، وتتيح للأمانة الفنية للجنة الوزارية التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة أماكن توافر السلع وارتفاع الأسعار».



وأشار إلى أن «المنظومة توفر رؤية شاملة، وتسلط الضوء على مواطن الخلل، كما تستطيع التنبؤ بأية أزمات مقبلة والتفاعل معها بصورة استباقية».



واستطرد: «المنظومة شاملة لا تستعرض البيانات فقط، ولكنها رقمية تنحي العامل البشري، وتساعدنا على التدخل فورًا لمنع تفاقم أي خلل ملاحظ في مكان ما أو نقطة معينة».