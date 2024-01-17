نجوى كرم تلتقي جمهور كأس آسيا في قطر بالمسرح المكشوف

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لتلتقي مع جمهور بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حالياً، حيث من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا يوم 1 فبراير المقبل في المسرح المكشوف بالحي الثقافي "كتارا".

من جانبها أعربت نجوى عن اشتياقها للجمهور في قطر وضيوفها من الدول الآسيوية المشاركة بالبطولة الآسيوية AFC ، وقالت عبر فيديو بثته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي: "في يوم 1 فبراير سأتواجد في قطر لإحياء حفل بالمسرح الروماني (المكشوف) في كتارا، كتير اشتقنا".

يذكر أن الفنانة نجوى كرم سوف تقدم باقة من أشهر أغنياتها بالإضافة الى مجموعة من أغنيات ألبومها الأخير "كاريزما" الذي حصد النجاح الكبير والملايين من المشاهدات عبر جميع مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي.

وعلى جانب آخر، ستقوم نجوى كرم بعد الإنتهاء من الحفل لإعلان وجهتها الغنائية القادمة في العام 2024، والتي ستتضمن مجموعة حفلات غنائية بالإضافة الى مشاركات عربية هامة.