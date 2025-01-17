عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس أمام ليل في الدوري الفرنسي

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أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ليل الليلة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ويواجه نادي نيس فريق ليل في العاشرة وخمس دقائق مساء اليوم الجمعة، على ملعب بيير ماوروي، لحساب منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر على مقاعد البدلاء، فيما يشارك التونسي علي العابدي في القائمة الأساسية.

وجاء تشكيل فريق نيس لمباراة ليل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: علي العابدي - يوسف ندايشيمي - دانتي - جوناثان كلاوس

خط الوسط: هشام بوداوي - بابلو روزاريو - إيفان جويساند - سفيان ديوب

خط الهجوم: محمد علي شو - جايتان لابورد

ويتواجد على مقاعد بدلاء نيس في المباراة كلا من: ماكسيم دوبي - أنطوان ميندي - ملفين بارد - تانجي ندومبيلي - محمد عبد المنعم - توم لوشيت - بدر الدين بوعناني - يوسوفو موكوكو - برنارد نجويني.

ويحتل نادي نيس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يحتل فريق ليل المركز الخامس برصيد 29 نقطة.