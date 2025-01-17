نواف سلام: سأعمل على مدار الساعة لإنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية

قال الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة في لبنان القاضي نواف سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مساء اليوم الجمعة، إنه سيعمل على مدار الساعة، لإنجاز تشكيل الحكومة.

وأطلع سلام ، عون مساء اليوم" على آخر نتائج الاتصالات والمشاورات التي اجراها خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة، ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقاه اليوم في عين التنية"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

واتفق عون وسلام "على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل الأجواء الإيجابية التي تبلّغها رئيس الحكومة المكلف من النواب الذين التقاهم ومن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً".

وبعد اللقاء قال الرئيس سلام للصحفيين " إننا سنعمل 7 أيام في الأسبوع ولمدة 24 ساعة يومياً؛ لإنجاز تشكيل الحكومة وإطلاق ورشة العمل الانقاذية المطلوبة".

وأضاف رداً على سؤال "إن الأجواء أكثر من إيجابية لدى كل الكتل، وعند الرئيس بري أيضاً. وأكرر ما قلته بعد لقائي رئيس مجلس النواب من أن ما يجمع بيني وبينه هو الدستور وميثاق الطائف."

وعن لقائه مع الرئيس ماكرون قال سلام: "لقد أصريت كمواطن لبناني- لأنني لم أصبح بعد في موقع المسؤولية- على الانسحاب الإسرائيلي وعدم وجوب تأخيره ولو ساعة واحدة لأنه يهدد استقرار البلد، ويجب بالتالي ممارسة الضغط من فرنسا والمجتمع الدولي في هذا المجال. كما التقيت الأمين العام للأمم المتحدة وسألتقي به غداً ايضاً لإبلاغه الطلب نفسه."

وتابع سلام: "نحن نعتمد على دعم فرنسا، ليس فقط من خلال المؤتمر الذي أعلن عنه الرئيس ماكرون لإعادة الإعمار، إنما لمعرفة كيفية إعادة إحياء المشاريع التي كانت واردة في "سيدر"، كما يهمنا أيضاً الحصول على مساعدة تقنية من فرنسا لتحديث القوانين وعمل المؤسسات".