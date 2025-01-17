 البنك المركزي: ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر لـ2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025-2024 - بوابة الشروق
الجمعة 17 يناير 2025 4:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي: ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر لـ2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025-2024

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

نشر في: الجمعة 17 يناير 2025 - 3:53 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2025 - 3:53 م

كشف البنك المركزي المصرى عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر الصافي تدفقه للداخل ليسجل 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2024/2023.

وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار.

وكشف البنك المركزي عن وصول العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 5.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 84.4% خلال الربع الأول من 2025/2024 لتسجل 8.3 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023.

وكشف البنك المركزي ارتفاع الإيرادات السياحية لمصر بمعدل 8.2% لتسجل 4.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024 مقابل 4.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2024/2023.

أوضح أن عدد الليالي السياحية ارتفع لنحو 51.6 مليون ليلة خلال الربع الأول من 2025/2024، مقابل 47.7 مليون ليلة مقابل الفترة ذاتها من 2024/2023.

وأضاف أن المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج تراجعت بمعدل 59.7% لتقتصر على 406.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024 مقابل مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

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