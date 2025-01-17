تحدث تقرير إسرائيلي عن اتخاذ الجيش لإجراءات عسكرية جديدة بشأن غلاف غزة، والتي تأتي في أعقاب التوقيع الرسمي على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي يخطط لإجراء تغييرات تاريخية في مفهوم الدفاع عن مناطق غلاف غزة. ويشمل ذلك إقامة 14 موقعا عسكريا جديدا على امتداد الحدود مع القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الفرقة 162 ستتولى مسئولية القطاع الشمالي، بينما ستبقى فرقة غزة مسئولة عن القطاع الجنوبي، كما ستكون المواقع العسكرية جزءا من منظومة دفاعية جديدة تهدف إلى منع أي محاولة تسلل إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن ممثلي إسرائيل وحماس والولايات المتحدة وقطر وقعوا رسميا على اتفاق وقف إطلاق النار، فجر اليوم الجمعة، في الدوحة.

وذكرت مصادر عبرية أن فريق التفاوض الإسرائيلي عاد من الدوحة ووصل إسرائيل بعدما وقع رسميا على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الليل.

وأمس الخميس، ذكرت واشنطن أنها تتوقع أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ يوم الأحد.

من جانبها، قالت مصادر عبرية إن "الكابينيت" سيجتمع صباح اليوم الجمعة، لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك تقديرات بأن تنشر مساء اليوم، قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم، مشيرة إلى أنه "قد تعقد الحكومة جلسة اليوم بشأن الصفقة في مسعى لعدم تأجيل التنفيذ حتى الاثنين".