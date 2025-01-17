كوبا تفرج عن معارض بارز كجزء من خطة لإطلاق سراح أكثر من 500 سجين

أفرجت كوبا اليوم الخميس، عن المنشق البارز خوسيه دانييل فيرير من السجن ، كجزء من قرار حكومي بالإفراج التدريجي عن أكثر من 500 سجين بعد محادثات مع الفاتيكان.

وأكد فيرير ، وهو معارض قوي للحكومة الشيوعية في الجزيرة ، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أنه تم إطلاق سراحه وأنه في منزله في بالما سوريانو ، وهي بلدة في مقاطعة سانتياجو ، على مسافة أكثر من 600 ميل شرق العاصمة هافانا.

وقال فيرير عبر الهاتف: "أنا بخير ، محاطا بالعائلة والأصدقاء... لقد سجنت تعسفيا للمرة الثالثة، وتم إقامة دعوى قضائية زائفة ضدي".

وجاءت عمليات الإفراج أيضا بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نيته ألغاء تصنيف الولايات المتحدة لكوبا كدولة راعية للإرهاب.

وقالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، إنها أخطرت الكونجرس بنية إلغاء تصنيف كوبا كجزء من صفقة تسهلها الكنيسة الكاثوليكية وإن السلطات الكوبية ستفرج عن بعض المعتقلين بحلول نهاية إدارة بايدن ظهر يوم 20 يناير الجاري.

ثم أبلغت كوبا البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان بأنها ستفرج تدريجيا عن 553 محكوما بينما تدرس السلطات الطرق القانونية والإنسانية لتحقيق ذلك.

ورغم ذلك ، قالت هافانا إن الإيماءة الخاصة بالبابا لا علاقة لها بالقرار الأمريكي برفع التصنيف.

وقالت جماعات مدنية كوبية تراقب حالات المعتقلين في الجزيرة إن كوبا أفرجت عن نحو 30 شخصا في اليومين الماضيين بينهم فيرير.