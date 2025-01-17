ترامب بعد مكالمة مع الرئيس الصيني: أتوقع أن نحل العديد من المشاكل مع بكين

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تحل بلاده العديد من المشاكل العالقة مع الصين.

وكتب ترامب عبر منصة "Truth Social" بعد مكالمة مع نظيره الصيني شي جين بينج: "ناقشنا الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والشؤون الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي تيك توك".

وأضاف: "كانت المكالمة مفيدة ومهمة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا ونبدأ بتطبيق ذلك على الفور"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وختم قائلا: "سوف نبذل أنا وشي كل ما في وسعنا لجعل العالم مكانا أكثر سلاما وأمنا".

ومن جانبه ذكر التلفزيون الصيني أن الطرفان اتفقا على إنشاء قناة اتصال استراتيجية للتواصل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

يذكر أن الفترة الرئاسية السابقة لترامب اتسمت بـ"حرب تجارية" مع بكين، آخر مستجداتها كانت تهديدات أمريكية برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الكهربائية الصينية.

من جهتها، أكدت الخارجية الصينية مرارا أنه يجب على واشنطن أن تختار الحوار بدلا من المواجهة في علاقاتها مع بكين.