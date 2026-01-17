إنقاذ مريض من شلل نصفي في إسنا

نجح الفريق الطبي بقسم طوارئ الأعصاب في مستشفى طيبة التخصصي في مدينة إسنا في الأقصر، في إنقاذ مريض من شلل نصفي كامل، بعد تدخل طبي عاجل لم يستغرق سوى نصف ساعة، عقب وصوله المستشفى وهو يعاني من أعراض جلطة مخية حادة.

كان المريض وصل إلى قسم الطوارئ فاقدا للحركة في النصف الأيمن من جسده، مع صعوبة شديدة في الكلام، وهي أعراض تشير إلى جلطة مخية كاملة.

وساهم وصوله خلال ساعتين ونصف فقط من بداية ظهور الأعراض، فيما يُعرف بـ"الساعات الذهبية"، في سرعة التعامل مع الحالة وإنقاذها.

وفور الاستقبال، باشر فريق طوارئ الأعصاب تنفيذ البروتوكول الطبي المعتمد، حيث تم إجراء أشعة مقطعية عاجلة على المخ لاستبعاد وجود نزيف، أعقبها تفعيل بروتوكول إذابة الجلطات وإعطاء الحقنة المنقذة للحياة.

وخلال نحو 30 دقيقة فقط، بدأت حالة المريض في التحسن الملحوظ، إذ استعاد قدرته على تحريك يده وقدمه، وعادت قدرته على الكلام بشكل طبيعي، قبل نقله إلى وحدة السكتة الدماغية لاستكمال المتابعة الطبية، وهو في حالة وعي وحركة كاملتين.

وأكد الفريق الطبي أن سرعة التوجه إلى المستشفى عند ظهور أعراض الجلطة المخية تُعد العامل الأهم في إنقاذ المريض وتقليل المضاعفات، مشددين على ضرورة عدم التهاون مع أعراض مثل ضعف أو تنميل الأطراف، صعوبة الكلام، أو اعوجاج الفم، لأن كل دقيقة تأخير قد تعني فقدان خلايا حيوية بالمخ.