محافظة الغربية تطلق مبادرة «نحن الأكثر إنتاجا»

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قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة أطلقت مبادرة «نحن الأكثر إنتاجًا»، والتي تتواكب مع أهداف حملة «مراكب النجاة».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «Extra news»، صباح الاثنين، أن المبادرة الجديدة تسعى إلى إيجاد البديل للهجرة غير الشرعية، من توفير فرص عمل و تعليم الشباب حرف تؤهلهم لسوق العمل في الداخل والخارج.

وأشار إلى أنهم يسعون لإخراج قرى نموذجية تتوفر فيها كل المرافق والخدمات، بالإضافة إلى إحداث طفرة بإنشاء مجتمعات صناعية، بدءً من تجميع الورش المنتجة تحت مظلة واحدة.

وتابع أن هناك خطة سيتم تنفيذها خلال عام 2020 تتضمن رصف بعض الطرق وربط محطات الصرف بالمحطات الرئيسية، وإنشاء وحدة للإسعاف تخدم المنطقة الصناعية.

وزارت وزيرة الهجرة، قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، أمس، تمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية لـ«مراكب النجاة«، لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.