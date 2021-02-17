 جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجل 59 ألفا و598 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجل 59 ألفا و598 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:53 ص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 59 ألفا و598 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 27 مليونا و753 ألفا و824 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - بأنه تم تسجيل 1602 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 487 ألفا و927 حالة.

يشار إلى توزيع 71 مليونا و657 ألفا و975 جرعة من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم إعطاء 55 مليونا و220 ألفا و364 جرعة لقاح للمواطنين حتى الآن، وذلك وفقا لما أعلنته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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